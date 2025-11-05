Краснов сообщил, что поручил ускорить внедрение технологий ИИ в работу судов
10:05 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в работу судов. Об этом он сообщил ТАСС и «Российской газете» в первом интервью после назначения на эту должность.
«Я уже дал поручение ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в судебную деятельность. Их следует использовать для эффективного анализа судебной практики, выявления в ней противоречий, недостатков правового регулирования», — сказал он.
