Правительство Молдавии одобрило законопроект для закрытия Русского дома

Правительство Молдавии одобрило законопроект для денонсации соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе. Такое решение было принято на первом заседании нового кабинета министров, которое транслируется на его сайте.

«Одобрить и направить на рассмотрение Парламенту Республики Молдова проект закона о денонсации Соглашения между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров», — говорится в законопроекте, который представил на заседании министр культуры Молдавии Кристиан Жардан. Проект был одобрен единогласно.