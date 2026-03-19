Цена нефти Brent на ICE превысила $115 за баррель

11:20 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превышала $115 за баррель впервые с 9 марта текущего года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:00 мск, стоимость Brent росла на 6,24%, до $114,08 за баррель, превышая данное значение впервые с 9 марта текущего года. К 10:13 мск нефть марки Brent ускорила рост и торговалась на уровне $115,08 за баррель (+7,17%).

По состоянию на 10:24 мск, Brent замедлила рост и торговалась на уровне $113,32 за баррель (+5,53%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года росла на 0,04%, до $95,5 за баррель.

