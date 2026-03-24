Собянин: В Москве разработали уникальный метод запуска тоннелепроходческих щитов
10:21 24.03.2026
Метростроителями в Москве был разработан уникальный метод сборки тоннелепроходческих комплексов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, инновация была внедрена при строительстве подземки между станциями «Новомосковская» и «Сосенки» Троицкой линии.
«Строительство метро — это всегда трудоемкий процесс. Но работы на участке между станциями «Новомосковская» и «Сосенки» Троицкой линии стали для наших инженеров задачей повышенной сложности», — сообщил Сергей Собянин, по словам которого тоннели там нужно было прокладывать в стесненных условии. Для сборки тоннелепроходческого щита протяженность котлована обычно превышает 100 метров, а на этом участке в распоряжении метростроевцев было всего пришлось уменьшить с 106 до 70 метров. При этом машина была разделена на части, которые постепенно опускали в котлован. Как отмечает Собянин, внутри площадки комплекс продвигался не линейно, а изгибаясь, как змея.
Не менее сложно было подготовить щит «Татьяна» - его планируют использовать при строительстве правого перегонного тоннеля. Пространства для его размещения было еще меньше из-за уже работающих систем щита «Ольга».
По словам градоначальника, инженеры придумали нестандартный способ сборки машины с использованием системы конвейеров, которые собирают грунт в компактный накопитель, а потом поднимают его на поверхность. Это позволило оставить в котловане место для безопасного передвижения рабочих.
Напомним, станция метро «Сосенки» будет построена на пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда № 7032.
