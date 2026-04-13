Минюст США пообещал преследовать всех покупателей иранской нефти

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции США намерено преследовать в судебном порядке любую сторону, которая будет приобретать или продавать находящуюся под американскими санкциями иранскую нефть. Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш.

«Министерство юстиции будет решительно преследовать в судебном порядке любого, кто покупает или продает иранскую нефть, находящуюся под санкциями», — написал Бланш на своей странице в соцсети X.