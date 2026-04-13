Минюст США пообещал преследовать всех покупателей иранской нефти
10:05 13.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство юстиции США намерено преследовать в судебном порядке любую сторону, которая будет приобретать или продавать находящуюся под американскими санкциями иранскую нефть. Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш.
«Министерство юстиции будет решительно преследовать в судебном порядке любого, кто покупает или продает иранскую нефть, находящуюся под санкциями», — написал Бланш на своей странице в соцсети X.
НОВОСТИ
- 10:02 13.04.2026
- Собянин: Городские проекты помогают растить кадры для строительной отрасли
- 10:00 13.04.2026
- Угольников выступил за пересмотр прав наследников на произведения предков
- 09:32 13.04.2026
- Надежды союзников Киева на смену курса Венгрии после победы «Тисы» преувеличены — Politico
- 09:20 13.04.2026
- ВС США начнут 13 апреля полную морскую блокаду Ирана
- 09:05 13.04.2026
- Лидер «Тисы» Мадьяр пообещал вновь сделать Венгрию сильным союзником в ЕС и НАТО
- 09:00 13.04.2026
- За ночь над регионами РФ сбиты 33 украинских БПЛА
- 23:21 12.04.2026
- Премьер Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах
- 21:15 12.04.2026
- Главный управляющий компании Еni считает, что нужно приостановить запрет на экспорт СПГ из РФ
- 19:33 12.04.2026
- Лукашенко и Путин в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в тройке Беларусь–Россия–КНДР
- 18:30 12.04.2026
- В КСИР сообщили, что Ормузский пролив находится под полным контролем Ирана
