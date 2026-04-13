Собянин: Акция «Дни исторического и культурного наследия» начнется 18 апреля

14:29

В Москве с 18 апреля по 31 мая будут проходить Дни исторического и культурного наследия. Эта акцию организуют в столице уже в 26-й раз, в этом году она будет посвящена теме «Наследие вокруг нас». За эти дни москвичи и туристы смогут посетить примерно 300 памятников московской старины, среди которых обычно закрытые и недавно отреставрированные объекты. Например, можно будет попасть в Египетский павильон усадьбы Останкино, дом-усадьбу в Хамовниках, где жил Лев Толстой, в церковь Петра и Павла на Новой Басманной улице, в церковь Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках, в здание клуба фабрики «Свобода» на Вятской улице, в здание клуба завода «Каучук» на Плющихе.

Записаться на события проекта горожане смогут с 14 апреля на портале «Узнай Москву».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, запланировано около 1000 различных событий, среди которых экскурсии, мастер-классы, лекции. Например, госте ждут экскурсии по маршруту, приуроченному к 90-летию режиссера Станислава Говорухина, проект «Выходной с наследием», позволяющий посетить объекты культурного наследия и памятников московской старины, где будут организованы отдельные развлекательные программы. Как отметил градоначальник, впервые в Дни исторического и культурного наследи будут организованы детские реставрационные мастерские.