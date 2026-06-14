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Более 40 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара

11:20 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вылет и прилет 41 рейса задерживается в международном аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Так, на вылет задержаны 19 рейсов: четыре в Москву, по два в Санкт-Петербург, Новосибирск и Стамбул (Турция), по одному — в Челябинск, Анталью (Турция), Новосибирск, Ташкент (Узбекистан), Екатеринбург, Тбилиси (Грузия), Сургут, Казань и Махачкалу.

На прилет задерживаются еще 22 рейса: шесть из Москвы, по три из Санкт-Петербурга и Новосибирска, два из Антальи, по одному — из Ташкента, Челябинска, Махачкалы, Екатеринбурга, Казани, Сургута, Хургады (Египет), Новосибирска и Стамбула.

Накануне Росавиация ограничивала работу аэропорта Краснодара для обеспечения безопасности полетов. Ограничения были сняты в четверг в 09:20 мск.

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