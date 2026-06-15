У Польши нет планов восстанавливать службу в армии по призыву в ближайшее время — МО

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши не имеют планов по возобновлению призыва в армию в ближайшей перспективе. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet замглавы польского оборонного ведомства Цезарий Томчик.

«В настоящее время нет таких планов», — ответил Томчик на вопрос ведущего радиостанции, является ли возвращение призыва в армию вопросом ближайшего года. «Если возникнет такая необходимость, тогда мы будем это обсуждать. В настоящее время такого плана нет», — добавил представитель польского Минобороны.

Как пояснил Томчик, на службу в армии заявляется достаточное количество добровольцев. «У нас ежегодно около 50 тыс. добровольцев, которые проходят военное обучение. Пока этого будет достаточно для создания армейского резерва, не будет необходимости возвращать службу по призыву», — отметил он.