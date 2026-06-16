В ЕС никак не могут смириться, что Грузия не ввела против РФ санкции — правящая партия

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз никак не может смириться с тем, что Грузия не ввела санкции против РФ и не открыла «второй фронт», а выбрала мирное развитие страны. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Целью нашей политики является защита нашей страны, мира, населения страны, каждой семьи. Конечно же, они (ЕС — прим. ТАСС) это опротестовывают. Как так мы посмели и сделали такие шаги, как не присоединились к санкциям (против РФ — прим. ТАСС), не открыли второй фронт. А люди-то ведь видят это несправедливое отношение. Соответственно, подобного типа заявления и отношение к государству Грузия в первую очередь наносят ущерб этим бюрократам, от которых мы слышим клеветнические заявления», — сказал Каладзе.

Мэр Тбилиси там же добавил, что грузинские власти готовы к возобновлению переговоров с ЕС. «Мы не раз делали заявления, в том числе премьер-министр вышел и заявил, что мы готовы сегодня же открыть переговоры и начать говорить о расширении, но не хотят. Это просто является их политической повесткой дня. Они разговаривают с Грузией, грузинским государством языком шантажа», — добавил он.

25 февраля 2022 года занимавший тогда пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта того же года Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций. Данное решение грузинского правительства раскритиковала и оппозиция, обвинив власти республики в сотрудничестве с РФ.