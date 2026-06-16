ЕК выделит Франции военный заем на 15 млрд евро — фон дер Ляйен
18:00 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия предоставит Франции военный заем в размере 15 млрд евро в рамках европейской программы SAFE. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции перед саммитом Группы семи (G7) в Эвиане.
«В среду мы подпишем с Францией соглашение о займе в 15 млрд евро. Благодаря своей мощной военной промышленности Франция — это ключевая страна для европейской безопасности. SAFE поможет странам усилить их военные возможности, поддержит их военно-промышленный потенциал и возможности помогать Украине», — заявила глава ЕК.
Она подчеркнула, что с учетом выделения денег Франции Еврокомиссия уже распределила между странами ЕС 78 млрд евро военных кредитов, то есть половину программы SAFE, объем которой составляет 150 млрд евро.
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