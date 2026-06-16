РФ победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Азовском и Черном морях
20:00 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона по единогласному решению независимых арбитров одержала убедительную победу в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Согласно сообщению российского дипведомства, Постоянной палатой третейского суда (ППТС) в Гааге сегодня было оглашено окончательное решение по длившемуся 10 лет арбитражному разбирательству между РФ и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма.
«Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея вынес единогласное решение. Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации», — подчеркнули в МИД России.
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