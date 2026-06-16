Глава ЦРУ выразил сомнения в том, что Иран выполнит договоренности по атому — Axios
09:20 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф заявил американскому президенту Дональду Трампу, что имеющаяся у ведомства информация якобы ставит под сомнение готовность Ирана выполнять договоренности насчет ядерной программы Тегерана. Об этом сообщил в понедельник портал Axios.
По словам его источников, «Рэтклифф заявил Трампу и другим должностным лицам высокого ранга, что разведывательные сведения, полученные американскими разведслужбами, вызывают серьезные сомнения в готовности Ирана пойти на уступки в ядерной сфере, которых добиваются США в рамках любого окончательного соглашения». Согласно этим данным, якобы «то, как иранские чиновники обсуждали сделку между собой, не соответствовало тому, что они говорили посредникам и США». «Разведданные свидетельствуют о том, что намерения Ирана не соответствуют его обязательствам по условиям сделки», — утверждал один из источников.
«Рэтклифф не единственный скептик в команде Трампа», — отмечается в публикации. По словам источников, госсекретарь США Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет «в ходе внутренних обсуждений выразили обеспокоенность и задавали вопросы относительно сделки». Согласно сведениям портала, «в ее защиту выступали» вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник хозяина Белого дома по миротворческим миссиям Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Портал приводит также слова американского чиновника, который отметил, что США рассчитывают в течение двух или трех недель составить мнение о том, серьезно ли настроен Иран на выполнение договоренностей.
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