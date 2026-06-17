Меморандум США и Ирана не подразумевает ослабления санкций против Тегерана — Трамп

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не подразумевает немедленного ослабления американских санкций в отношении исламской республики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Как информирует пресс-пул Белого дома, в преддверии встречи американского лидера с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси во французском Эвиане, где проходит саммит Группы семи, у Трампа спросили, содержит ли меморандум положение о немедленном ослаблении санкций против Ирана. «Нет, — ответил президент США. — Они (иранцы — прим. ТАСС) должны хорошо себя вести».