США и Иран проведут официальную церемония подписания меморандума в Швейцарии — NBC News

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс отправится в Швейцарию на официальную церемонию подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном 19 июня, несмотря на то что документ уже был подписан американским лидером Дональдом Трампом и президентом исламской республики Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их данным, Вэнс все же отправится в пятницу в Швейцарию для подписания меморандума, он примет участие в официальной церемонии.