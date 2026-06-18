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НОВОСТИ

США и Иран проведут официальную церемония подписания меморандума в Швейцарии — NBC News

11:00 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс отправится в Швейцарию на официальную церемонию подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном 19 июня, несмотря на то что документ уже был подписан американским лидером Дональдом Трампом и президентом исламской республики Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их данным, Вэнс все же отправится в пятницу в Швейцарию для подписания меморандума, он примет участие в официальной церемонии.

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