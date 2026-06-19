С начала года погибли два сотрудника ЗАЭС, еще шестеро получили ранения
12:20 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое сотрудников Запорожской атомной электростанции с начала текущего года погибли, и еще шестеро ранены. Об этом в эфире «Первого канала» сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
«С начала года у нас, к сожалению, погибли уже два сотрудника станции, шесть человек получили ранения», — сказала она.
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