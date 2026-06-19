Евробюрократы сознают отсутствие у Украины шансов присоединиться к ЕС — СВР РФ
13:12 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евробюрократы намерены продолжать обманывать украинцев, прекрасно сознавая отсутствие у Украины шансов присоединиться к Евросоюзу. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«Прекрасно сознавая отсутствие у Украины шансов присоединиться к ЕС, евробюрократы тем не менее намерены продолжать обманывать украинцев. Вновь и вновь звучит мантра, что „светлое будущее“ Украины в Евросоюзе вот-вот наступит. Когда же украинский народ наконец осознает, что его „водят за нос“? Единственное предназначение, которое ему отводят в некогда благополучной Европе, — это служить пушечным мясом в борьбе с Россией», — отметили в пресс-бюро.
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