13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евробюрократы намерены продолжать обманывать украинцев, прекрасно сознавая отсутствие у Украины шансов присоединиться к Евросоюзу. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Прекрасно сознавая отсутствие у Украины шансов присоединиться к ЕС, евробюрократы тем не менее намерены продолжать обманывать украинцев. Вновь и вновь звучит мантра, что „светлое будущее“ Украины в Евросоюзе вот-вот наступит. Когда же украинский народ наконец осознает, что его „водят за нос“? Единственное предназначение, которое ему отводят в некогда благополучной Европе, — это служить пушечным мясом в борьбе с Россией», — отметили в пресс-бюро.