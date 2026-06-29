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Отношения КНР и Белоруссии переживают исторический пик — Си Цзиньпин

09:32 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что отношения Пекина и Минска находятся в настоящее время на историческом пике.

«Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик», — приводит его слова близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».

Белорусский лидер, находящийся в Китае с рабочим визитом, отметил, что очень ценит столь положительную характеристику взаимоотношений. «Это то, о чем мы с вами говорили. И, может быть, в какой-то степени мечтали накануне этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой», — сказал он на встрече с Си Цзиньпином.

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