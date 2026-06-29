Отношения КНР и Белоруссии переживают исторический пик — Си Цзиньпин
09:32 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что отношения Пекина и Минска находятся в настоящее время на историческом пике.
«Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик», — приводит его слова близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».
Белорусский лидер, находящийся в Китае с рабочим визитом, отметил, что очень ценит столь положительную характеристику взаимоотношений. «Это то, о чем мы с вами говорили. И, может быть, в какой-то степени мечтали накануне этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой», — сказал он на встрече с Си Цзиньпином.
НОВОСТИ
- 09:20 29.06.2026
- Иран доказал, что Ормузский пролив находится под его контролем — Тейлор-Грин
- 09:05 29.06.2026
- Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены
- 09:00 29.06.2026
- За ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбиты 209 украинских БПЛА
- 23:00 28.06.2026
- Президент РФ сомневается, что лидеры Европы повлияли на позицию Трампа по Украине
- 22:46 28.06.2026
- Путин: Украинский режим заплатит за свои преступления на курской земле утратой территорий
- 20:21 28.06.2026
- Путин: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива
- 18:20 28.06.2026
- Жара в Германии перешагнула отметку в +40С
- 16:00 28.06.2026
- Правительство РФ приняло решение о снижении нормы обязательных продаж бензина на бирже
- 15:00 28.06.2026
- СМИ назвали цену восстановления разрушений после ударов Ирана по базе США в Бахренйе
- 14:46 28.06.2026
- Во Франции потерпел крушение самолет с парашютистами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать