Ряд чиновников ЕС выступают за ликвидацию внешнеполитической службы — Politico

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа чиновников ЕС выступает за упразднение Европейской службы внешних действий (EEAS), сторонников сохранения подразделения «не так много». Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

«И в Европейском совете, и в Еврокомиссии есть группа, которая хотела бы упразднить Европейскую службу внешних действий. Другие выступают за ее сохранение, но их не так много», — заявил неназванный чиновник ЕС.

Газета отметила, что все больше задач EEAS уходят Еврокомиссии. По словам дипломата, в «современном мире нельзя отделить дипломатию от торговли, от технологической политики, от промышленной политики», однако «все эти инструменты находятся в руках Еврокомиссии». На практике, как пишет Politico, распределение обязанностей между Службой внешних действий и ЕК «размыто». Но при этом Урсуле фон дер Ляйен, которая возглавляет Еврокомиссию, не нужна единогласная поддержка для принятия решений.

Газета также упомянула личное противостояние фон дер Ляйен и главы европейской дипслужбы Каи Каллас. По словам неназванного дипломата, Каллас кулуарно критиковала стиль управления фон дер Ляйен и называла ее диктатором.

С другой стороны, сама Каллас, по данным издания, понимает структурные проблемы дипслужбы. По словам европейского чиновника, она пообещала провести внутренние реформы в конце лета.