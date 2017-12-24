СМИ: Тарифы на услуги ЖКХ в России обогнали инфляцию в три раза

12:00 Источник: REGNUM

В России инфляция не поспевает за ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Только в 2017 году этот показатель вырос в три раза. Как следует из исследования банка «Русский стандарт», в среднем с января по октябрь средний платеж за коммунальные услуги составил 2,7 тыс. рублей. Это почти на 9,5% больше, чем в 2016 году.

Больше всего увеличение суммы платежа на себе ощутили жители Ивановской области Средний чек здесь немногим более 2 тыс. рублей. Однако это более чем на 72% больше, чем годом ранее.

Эксперты объясняют такую динамику выходом экономики России из острой фазы кризиса, пишут «Известия». С ростом реальных заработных плат жители России стали не так жестко экономить, в том числе и на коммунальных ресурсах.

Услуги ЖКХ в России дорожают каждый год. Как сообщалось ранее, последний раз индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в российских регионах менялись 1 июля 2017 года. Согласно распоряжению правительства РФ, рост тарифов на ЖКУ составил в среднем 4%. Меньше всего «коммуналка» подорожала в Северной Осетии. Предел роста тарифов для республики был установлен на уровне 2,5%, самый высокий порог в Москве — 7%. ИА REGNUM