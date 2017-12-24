Зюганов может стать "начштаба" избирательной кампании Грудинина

08:50 Источник: РБК

Пленум ЦК КПРФ 22 декабря единогласно поддержал кандидатуру 57-летнего директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина на пост кандидата в президенты, сообщили РБК два источника в партии. Его кандидатуру предложил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Кандидатуру Грудинина поддержали перед этим первые секретари региональных отделений КПРФ и президиум ЦК КПРФ, рассказали РБК два источника в партии.

Зюганов возглавит высший государственный совет народно-патриотических сил России, который по сути станет «штабом кампании».