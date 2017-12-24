Кандидатом в президенты РФ выдвинули "коллегу" Трампа

11:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инициативная группа граждан, в которую вошли 520 человек, в воскресенье выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ. Мероприятие прошло в спортивном комплексе "Крылатское".

Выступая перед гражданами, Полонский вкратце изложил свою предвыборную программу. "Сегодня у нас должно быть развитие. Есть такая профессия - развиватель", - заявил он, напомнив о своем 25-летнем опыте работы девелопером. "Политики за ХХ век показали, что они не способны привести мир к более менее равноправному положению, предприниматели же более прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов", - продолжил он.

Самовыдвиженец в связи с этим обратил внимание, что на последних президентских выборах в США победил его коллега по профессии, и сообщил, что у него и Дональда Трампа по ряду проектов были "одни и те же архитекторы и конструкторы". "Будущее за людьми, которые умеют созидать", - уверен он.

Полонский предложил относиться к России как к большому девелоперскому проекту и прежде всего снизить стоимость кредитов для бизнеса. "России объявлена экономическая война, если бизнес не будет защищен внутри страны, у нас не будет ресурсов, чтобы двигаться вперед", - добавил он. Среди других идей бизнесмена - добиться переезда Госдумы и Совета Федерации в комплекс "Москва-сити". "Наш девиз - за всех", - заключил он.