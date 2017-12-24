Кандидатом в президенты РФ выдвинули "коллегу" Трампа
11:43 24.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инициативная группа граждан, в которую вошли 520 человек, в воскресенье выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ. Мероприятие прошло в спортивном комплексе "Крылатское".
Выступая перед гражданами, Полонский вкратце изложил свою предвыборную программу. "Сегодня у нас должно быть развитие. Есть такая профессия - развиватель", - заявил он, напомнив о своем 25-летнем опыте работы девелопером. "Политики за ХХ век показали, что они не способны привести мир к более менее равноправному положению, предприниматели же более прагматичны, они не заинтересованы в создании конфликтов", - продолжил он.
Самовыдвиженец в связи с этим обратил внимание, что на последних президентских выборах в США победил его коллега по профессии, и сообщил, что у него и Дональда Трампа по ряду проектов были "одни и те же архитекторы и конструкторы". "Будущее за людьми, которые умеют созидать", - уверен он.
Полонский предложил относиться к России как к большому девелоперскому проекту и прежде всего снизить стоимость кредитов для бизнеса. "России объявлена экономическая война, если бизнес не будет защищен внутри страны, у нас не будет ресурсов, чтобы двигаться вперед", - добавил он. Среди других идей бизнесмена - добиться переезда Госдумы и Совета Федерации в комплекс "Москва-сити". "Наш девиз - за всех", - заключил он.
Новости
- 18:50 24.12.2017
- Мединский предложил условия передачи Исаакиевского собора РПЦ
- 18:30 24.12.2017
- Умер известный лингвист Андрей Зализняк
- 18:14 24.12.2017
- Захарова: МИД РФ добивается доступа на дипсобственность в США
- 17:15 24.12.2017
- В отношении Ильи Яшина составили протокол
- 16:13 24.12.2017
- Кандидат от "Коммунистов России" хочет вернуть смертную казнь
- 14:06 24.12.2017
- Мормоны посмертно крестили Любавического ребе и жертв Холокоста
- 13:58 24.12.2017
- Возможно, обнаружена затонувшая аргентинская субмарина "Сан-Хуан"
- 13:18 24.12.2017
- Володин прокомментировал закрытие аккаунтов Кадырова
- 11:32 24.12.2017
- Пожар на Филиппинах: шансы людей выжить "равны нулю"
- 10:14 24.12.2017
- Ким Чен Ын: "То, что мы сделали, - это только начало"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать