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Новости

Король Испании призвал сторонников независимости Каталонии к единству

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07:48 25.12.2017 Источник: Русская служба Би-би-си

Король Испании Фелипе VI выступил с рождественским обращением к нации, в котором призвал сторонников независимости Каталонии двигаться по пути нормального сосуществования и избегать конфронтации. В своей речи он вновь говорил о единстве Испании, однако тон его послания был заметно более осторожным и примирительным, нежели ранее, отмечает корреспондент Би-би-си Кевин Коннолли.

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