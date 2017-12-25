Король Испании призвал сторонников независимости Каталонии к единству

07:48 Источник: Русская служба Би-би-си

Король Испаниивыступил с рождественским обращением к нации, в котором призвал сторонников независимости Каталонии двигаться по пути нормального сосуществования и избегать конфронтации. В своей речи он вновь говорил о единстве Испании, однако тон его послания был заметно более осторожным и примирительным, нежели ранее, отмечает корреспондент Би-би-си

Читайте также:

Мариано Рахой не готов мириться с Карлесом Пучдемоном