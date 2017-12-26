В Гааге рассмотрят преступления "Армии освобождения Косово"
12:32 26.12.2017 Источник: REGNUM
Специальный суд по расследованию преступлений террористической организации «Армия освобождения Косово» (UÇK), созданный в Гааге, выдвинет обвинения против президента Косово Хашима Тачи, спикера парламента Кадри Весели, брата премьер-министра Рамуша Харадиная — Даута Харадиная и ещё более чем 60 бывших косовских командующих и боевиков. Об этом сообщило 25 декабря приштинское издание Insajderi со ссылкой на источники в Гааге.
По информации агентства, первые обвинительные заключения специальный суд представит в феврале, после того как в Косово отметят десятую годовщину одностороннего провозглашения независимости от Сербии 17 февраля 2008 года.
Отмечается, что помимо преступлений, совершённых боевиками UÇK в отношении сербов, цыган и албанцев в период военного конфликта 1998−1999 годов, суд расследует также последующие убийства более 500 сербов и «лояльных» албанцев, заказные политические убийства, торговлю людьми, изгнание представителей национальных меньшинств с территории Косово и другие преступления, совершённые в течение полутора лет после окончания войны.
Как сообщается, наиболее серьёзные обвинения выдвинуты против Хашима Тачи и Кадри Весели. Первый предстанет перед судом за свои действия в качестве политического лидера «Армии освобождения Косово» и главы переходного правительства, которое он создал после начала агрессии НАТО против Югославии. Второй — за роль начальника разведывательной службы UÇK. Вместе с тем ожидается, что обвинительные акты в отношении Тачи и Весели не будут представлены в рамках первого этапа процесса.
Напомним, формирование специального суда по расследованию преступлений «Армии освобождения Косово» было начато в 2016 году, а первые процессы должны начаться в 2018 году. Суд будет проходить в Гааге, однако в отличие от Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) не будет международным — несмотря на то, что вести процесс будут судьи из других стран, проходить он будет в соответствии с косовским законодательством. ИА REGNUM
Новости
- 22:21 26.12.2017
- На Канаду надвигаются экстремальные холода
- 21:33 26.12.2017
- Вооруженные силы Украины за 2017 год потеряли в Донбассе почти 200 человек
- 19:56 26.12.2017
- СК не нашел криминальной составляющей в действиях полковника Захарченко
- 19:25 26.12.2017
- Полиция задержала в Москве предполагаемого телефонного террориста
- 19:00 26.12.2017
- Нефть дорожает. Такой цены не было с 2015 года
- 18:29 26.12.2017
- Трамп назвал досье ФБР "горой мусора", оплаченной Клинтон
- 18:18 26.12.2017
- Около 200 тысяч пенсионеров поедут в санатории за счет бюджета Москвы в 2018 году
- 17:40 26.12.2017
- Дополнительные доходы бюджета в этом году составят 1,5 трлн руб.
- 17:12 26.12.2017
- Украинские полицейские, не прошедшие переаттестацию, принудительно направлены в Донбасс
- 17:00 26.12.2017
- Патриарх Кирилл призвал верующих голосовать на выборах, но "без соревновательности"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать