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СМИ: Из Красной книги пропали некоторые исчезающие виды животных

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11:00 27.12.2017 Источник: Lenta.ru

Минприроды России утвердило новую редакцию Красной книги, содержащей списки редких и исчезающих видов животных. Об этом агентству РИА Новости рассказал заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Игорь Давыдов.

«В завершение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской подписал приказ об утверждении списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из нее», — сказал Давыдов.

Красная книга не обновлялась с 1998 года, за исключением трех точечных изменений. При этом ревизию желательно проводить раз в десятилетие, отметили в ведомстве.

В свою очередь, газета «Новые Известия» сообщила, что из Красной книги исчезли остающиеся под угрозой виды животных, в частности, снежный баран и гималайский медведь. Ряд ученых РАН рассказали изданию, что это может быть связано с неким охотничьим лобби, которому «интересно оставить гималайского медведя за пределами Красной книги, так как это объект валютной охоты: охотиться на гималайского мишку приезжают иностранцы, к тому же его лапы популярны в восточной медицине».

Академики обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой выступить в защиту российской природоохранной науки и дать указание отменить решение, принятое Минприроды.  Lenta.Ru

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