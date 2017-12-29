Предполагаемый виновник ДТП с автобусом в Москве задержан и дает показания

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель автомобиля, который врезался в автобус, после чего тот въехал в остановку на северо-западе Москвы, задержан и дает показания.

"Предварительный виновник ДТП. Водитель задержан", - говорится в сообщении на странице департамента транспорта Москвы в "Твиттере", к которому прикреплено фото автомобиля черного цвета. Как отметили в департаменте, на автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности. "Лицензия выдана в Московской области", - отмечается в сообщении.

Как сообщил в свою очередь руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов, водитель автомобиля "Дэу Нексия" в данный момент дает показания. По словам Титова, с места ДТП он не скрывался.

Ранее столичное ГУ МВД сообщило, что водитель рейсового автобуса въехал в остановку возле дома № 37 на Сходненской улице, не справившись с управлением при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством. В результате ДТП пострадали три человека.