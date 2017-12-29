0
0
1070
Новости

Предполагаемый виновник ДТП с автобусом в Москве задержан и дает показания

Добавить в избранное

12:00 29.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель автомобиля, который врезался в автобус, после чего тот въехал в остановку на северо-западе Москвы, задержан и дает показания.

"Предварительный виновник ДТП. Водитель задержан", - говорится в сообщении на странице департамента транспорта Москвы в "Твиттере", к которому прикреплено фото автомобиля черного цвета. Как отметили в департаменте, на автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности. "Лицензия выдана в Московской области", - отмечается в сообщении.

Как сообщил в свою очередь руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов, водитель автомобиля "Дэу Нексия" в данный момент дает показания. По словам Титова, с места ДТП он не скрывался.

Ранее столичное ГУ МВД сообщило, что водитель рейсового автобуса въехал в остановку возле дома № 37 на Сходненской улице, не справившись с управлением при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством. В результате ДТП пострадали три человека.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:32 29.12.2017
Путин ратифицировал соглашение по базе ВМФ РФ в сирийском Тартусе
0
69
09:32 29.12.2017
План осеннего призыва в России выполнен в полном объеме
0
100
12:20 28.12.2017
Путин вручил награды военным, отличившимся в сирийской операции
0
172
07:32 28.12.2017
ПВО РФ в Сирии перехватили ракеты, запущенные по базе Хмеймим
0
191
21:33 26.12.2017
Вооруженные силы Украины за 2017 год потеряли в Донбассе почти 200 человек
0
245
15:32 26.12.2017
"Сирийский экспресс" тормозить не собирается
0
318
13:05 26.12.2017
Армия и флот России закрепляются в Хмеймиме и Тартусе
0
282
12:05 26.12.2017
Армия России намерена получить тяжелый реактивный дрон
0
296
17:32 25.12.2017
Флот России получил еще один фрегат с "Калибрами"
0
338
16:30 23.12.2017
В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
0
465

Возврат к списку