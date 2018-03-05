Экс-глава Карелии Нелидов приговорен к восьми годам строгого режима

17:12

Бывшему главе Карелии Андрею Нелидову дали 8 лет колонии строгого режима за взятки. Такое решение вынес Петрозаводский городской суд. Он также должен заплатить штраф в размере 27,5 млн рублей.

"Признать Нелидова Андрея Витальевича виновным в совершении преступления, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет со штрафом", - сказал судья Дмитрий Хромых.

Нелидов также лишен госнаграды - Ордена Почета. ren.tv