Экс-глава Карелии Нелидов приговорен к восьми годам строгого режима
17:12 02.03.2018
Бывшему главе Карелии Андрею Нелидову дали 8 лет колонии строгого режима за взятки. Такое решение вынес Петрозаводский городской суд. Он также должен заплатить штраф в размере 27,5 млн рублей.
"Признать Нелидова Андрея Витальевича виновным в совершении преступления, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет со штрафом", - сказал судья Дмитрий Хромых.
Нелидов также лишен госнаграды - Ордена Почета. ren.tv
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