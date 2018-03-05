Иран всегда допускал выход США из ядерной сделки и подготовился к этому - посол Санаи
18:30 03.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран всегда знал о возможности выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и подготовился к этому. Об этом заявил посол Ирана в России Мехди Санаи в интервью ТАСС.
"Исламская Республика Иран, несмотря на пессимизм в отношении позиции западных стран, продвигала вперед переговорный процесс по СВПД и, естественно, всегда осознавала возможность нарушений со стороны Запада, особенно США, в связи с чем подготовила себя к условиям выхода США из соглашения в рамках СВПД", - сказал дипломат.
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