Иран всегда допускал выход США из ядерной сделки и подготовился к этому - посол Санаи

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран всегда знал о возможности выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и подготовился к этому. Об этом заявил посол Ирана в России Мехди Санаи в интервью ТАСС.

"Исламская Республика Иран, несмотря на пессимизм в отношении позиции западных стран, продвигала вперед переговорный процесс по СВПД и, естественно, всегда осознавала возможность нарушений со стороны Запада, особенно США, в связи с чем подготовила себя к условиям выхода США из соглашения в рамках СВПД", - сказал дипломат.