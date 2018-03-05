Трамп намерен ввести заградительные пошлины на импорт стали и алюминия
08:12 05.03.2018 Источник: НГ-Online
На этой неделе президент США Дональд Трамп должен объявить о введении заградительных пошлин на импорт стали и алюминия. Такой шаг столкнулся с резкой критикой торговых партнеров Вашингтона и международных институтов, включая Всемирную торговую организацию (ВТО). Действия Трампа могут принести американским компаниям краткосрочную выгоду, но лишь ценой ослабления глобального политического влияния США, говорят эксперты. О намерении отстаивать американские интересы путем введения пошлин на ввоз алюминия и стали Трамп заявил в Twitter. «Наши индустрии стали и алюминия (как и многие другие индустрии) в течение десятков лет разрушались из-за нечестных условий торговли с другими странами и из-за неграмотной политики», – посетовал он. Подробнее:
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