Трамп намерен ввести заградительные пошлины на импорт стали и алюминия

08:12 Источник: НГ-Online

На этой неделе президент СШАдолжен объявить о введении заградительных пошлин на импорт стали и алюминия. Такой шаг столкнулся с резкой критикой торговых партнеров Вашингтона и международных институтов, включая Всемирную торговую организацию (ВТО). Действия Трампа могут принести американским компаниям краткосрочную выгоду, но лишь ценой ослабления глобального политического влияния США, говорят эксперты.