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"Оскар" за лучший фильм получила "Форма воды"

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09:00 05.03.2018 Источник: НГ-Online

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Режиссер Гильермо дель Торо получил статуэтку
как лучший режиссер, а его картина "Форма воды"
победила в номинации "Лучший фильм"
Фото Gettyimages

Победителем в номинации лучший фильм, а также триумфатором по количеству завоеванных статуэток, на 90-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии стала картина "Форма воды" (см. "НГ"). "Оскары" получили режиссер Гильермо Дель Торо, композитор Александр Депла и художники-постановщики картины. Всего лента претендовала на победу в 13 номинациях.

Лучшим актером признали Гари Олдмана, сыгравшего Уинстона Черчилля в "Темных временах" (см. "НГ")  - фильм также был удостоен приза за лучший грим и прически. Лучшей актрисой стала Фрэнсис МакДорманд с фильмом "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". За мужскую роль второго плана в этой же картине "Оскар" получил Сэм Рокуэлл, за женскую - Эллисон Дженни за "Тоню против всех".

"Оскар" за операторскую работу получил Роджер Дикинс, снимавший "Бегущего по лезвию 2049" - этот же фильм отметили за самые выдающиеся спецэффекты. Приз за адаптированный сценарий достался Джеймсу Айвори за работу над "Зови меня своим именем", за лучший оригинальный - Джордану Пилу, сценаристу и режиссеру фильма "Прочь".

Сразу три статуэтки получил "Дюнерк" (см. "НГ") Кристофера Нолана - за сведение звука, монтаж звука и монтаж фильма. "Оскар" за лучшие костюмы получил Марк Бриджес, работавший над "Призрачной нитью" (см. "НГ") Пола Томаса Андерсона.

Лучшим анимационным фильмом стала "Тайна Коко" (см. "НГ") , заглавная музыкальная композиция из которого под названием "Помни меня" была признана лучшей песней.

Лучшей документальной картиной признали "Икар" Брайана Фогеля о российском допинговом скандале. К сожалению, этим присутствие России на "Оскаре" ограничилось - номинированная как лучший фильм на иностранном языке "Нелюбовь" Андрея Звягинцева уступила статуэтку чилийской "Фантастической женщине" Себастьяна Лелио.

Наталия Григорьева

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