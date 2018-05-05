Трамп: Отношения США и КНДР радикально меняются к лучшему

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что отношения между Соединенными Штатами и КНДР радикальным образом меняются к лучшему.

Отвечая на вопрос журналиста на совместной пресс- конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, беседовал ли он с лидером КНДР Ким Чен Ыном, глава Белого дома сказал: "Я не хочу комментировать это, но у нас сложились очень хорошие рабочие отношения".

"Отношения между нашими странами меняются радикальным образом к лучшему", - добавил Трамп.