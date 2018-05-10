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Путин ответил организаторам Каннского кинофестиваля по поводу Серебренникова

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13:05 10.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Президент РФ Владимир Путин подчеркивает независимость российского правосудия, в связи с чем не может помочь с поездкой режиссера Кирилла Серебренникова на Каннский кинофестиваль. Письмо главы Российского государства процитировали в пресс-службе киносмотра.

«Директор фестиваля Тьери Фермо сообщил, что министр иностранных дел Франции отправил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать, чтобы Кирилл Серебренников мог лично представить свой фильм в Каннах. Вчера фестиваль получил ответ Владимира Путина. Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — сообщил на пресс-конференции ее ведущий Джоэль Шапрон.  Эхо Москвы

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