Путин ответил организаторам Каннского кинофестиваля по поводу Серебренникова

13:05 Источник: Эхо Москвы

Президент РФподчеркивает независимость российского правосудия, в связи с чем не может помочь с поездкой режиссерана Каннский кинофестиваль. Письмо главы Российского государства процитировали в пресс-службе киносмотра.«Директор фестиваля Тьери Фермо сообщил, что министр иностранных дел Франции отправил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать, чтобы Кирилл Серебренников мог лично представить свой фильм в Каннах. Вчера фестиваль получил ответ Владимира Путина. Он сказал, что был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», — сообщил на пресс-конференции ее ведущий