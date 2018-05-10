Путин не направлял ответ на просьбу Каннского фестиваля о приезде Серебренникова - Песков
15:40 10.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД, а не президент РФ Владимир Путин направили оргкомитету Каннского фестиваля ответ на просьбу о приезде режиссера Кирилла Серебренникова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Я хотел бы внести ясность в историю с Каннским фестивалем. Действительно, организационный комитет Каннского фестиваля обращался в Министерство иностранных дел, где содержалась просьба обеспечить приезд Серебреникова на фестиваль, - сказал он. - Действительно, по линии МИД был направлен ответ, где пояснялось, что как в любой другой стране мира, также как и во Франции, ни Министерство иностранных дел, ни глава государства тем более, не имеют права, не имеют полномочий каким-то образом влиять на решения судебных или следственных органов. Но это не был ответ непосредственно от президента Путина".
Новости
- 16:12 10.05.2018
- Суд оставил в силе приговор Никите Белых
- 16:00 10.05.2018
- Telegram начал тестировать сервис для своей блокчейн-платформы
- 15:12 10.05.2018
- Суд отказался рассмотреть ходатайство СК о переводе Малобродского под домашний арест
- 15:00 10.05.2018
- Превращение США в экономического жандарма планеты неприемлемо - министр экономики Франции
- 14:33 10.05.2018
- Президент Чехии подтвердил свои слова о производстве "Новичка" в стране
- 14:12 10.05.2018
- В Раду внесен законопроект о национализации имущества российских компаний на Украине
- 14:00 10.05.2018
- В России возбуждается все больше дел из-за публикаций на исторические темы - "Агора"
- 13:32 10.05.2018
- В Тегеране отрицают причастность Ирана к удару по Израилю
- 13:20 10.05.2018
- Россия завершила поставку в КНР первого комплекта С-400
- 13:05 10.05.2018
- Путин ответил организаторам Каннского кинофестиваля по поводу Серебренникова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать