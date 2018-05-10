Путин не направлял ответ на просьбу Каннского фестиваля о приезде Серебренникова - Песков

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД, а не президент РФнаправили оргкомитету Каннского фестиваля ответ на просьбу о приезде режиссера, сообщил журналистам пресс-секретарь президента"Я хотел бы внести ясность в историю с Каннским фестивалем. Действительно, организационный комитет Каннского фестиваля обращался в Министерство иностранных дел, где содержалась просьба обеспечить приезд Серебреникова на фестиваль, - сказал он. - Действительно, по линии МИД был направлен ответ, где пояснялось, что как в любой другой стране мира, также как и во Франции, ни Министерство иностранных дел, ни глава государства тем более, не имеют права, не имеют полномочий каким-то образом влиять на решения судебных или следственных органов. Но это не был ответ непосредственно от президента Путина".