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Путин не направлял ответ на просьбу Каннского фестиваля о приезде Серебренникова - Песков

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15:40 10.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД, а не президент РФ Владимир Путин направили оргкомитету Каннского фестиваля ответ на просьбу о приезде режиссера Кирилла Серебренникова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я хотел бы внести ясность в историю с Каннским фестивалем. Действительно, организационный комитет Каннского фестиваля обращался в Министерство иностранных дел, где содержалась просьба обеспечить приезд Серебреникова на фестиваль, - сказал он. - Действительно, по линии МИД был направлен ответ, где пояснялось, что как в любой другой стране мира, также как и во Франции, ни Министерство иностранных дел, ни глава государства тем более, не имеют права, не имеют полномочий каким-то образом влиять на решения судебных или следственных органов. Но это не был ответ непосредственно от президента Путина".

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