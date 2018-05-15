Племяннице Скрипаля повторно отказали в британской визе
09:05 15.05.2018 Источник: Известия
Великобритания повторно отказала племяннице бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) и британского агента Сергея Скрипаля Виктории в визе. Причиной отказа стал недостаточный заработок женщины. Об этом она сообщила порталу iz.ru.
Последнее заявление на полугодовую визу было подано 18 апреля. Заработок Виктории составлял на тот момент 100,05 тыс. рублей, она работает экономистом. По мнению властей Великобритании, такой доход является недостаточным для пребывания в стране.
Первое заявление племянница Сергея Скрипаля подала 3 апреля. В визе было отказано, так как в документах было указано, что она не трудоустроена.
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