0
0
131
Новости

В Нидерландах найдена ранее неизвестная картина Рембрандта

Добавить в избранное

18:45 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая картина голландского художника Рембрандта ван Рейна (1606-1669), обнаружена в Нидерландах. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

По данным телеканала, "Портрет молодого человека" был куплен голландским историком и арт-дилером Яном Сиксом на аукционе Christie's ("Кристис") в Лондоне полтора года назад как работа одного из учеников Рембрандта. Однако проведенный в Нидерландах тщательный анализ показал, что произведение искусства принадлежит кисти самого великого голландского мастера.

"Я сразу узнал руку голландского мастера, - рассказал Сикс. - В первую очередь это касается взгляда молодого человека - он как будто устанавливает с вами зрительный контакт, что характерно для портретов, написанных только самим Рембрандтом". Его выводы поддержали 15 реставраторов и искусствоведов, а также Эрнст ван де Ветеринг, считающийся главным экспертом по Рембрандту в мире.

В настоящее время картина представлена на всеобщее обозрение в амстердамском музее "Эрмитаж на Амстеле". Как отмечает НТК, "Портрет молодого человека" является первой неизвестной картиной Рембрандта, обнаруженной за последние 44 года. А общее число произведений искусства, написанных голландским мастером, таким образом достигло 342 работ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:45 15.05.2018
США планирует проверить искренность намерений КНДР
0
21
19:30 15.05.2018
Прямой эфир свадьбы принца Гарри и Меган Маркл на канале «Ю»
0
56
19:15 15.05.2018
Выход США из ядерной следки по Ирану не помешает российско-иранским соглашениям - посол
0
83
19:09 15.05.2018
Власти Москвы окажут содействие в развитии инфраструктуры садовых товариществ Подмосковья
0
78
18:15 15.05.2018
Северный поток-2 начнет работу в конце 2019 - в начале 2020 года - Nord Stream 2 AG
0
185
17:40 15.05.2018
Навальный арестован на 30 суток
0
206
17:12 15.05.2018
КНДР начала работы по демонтажу ядерного полигона
0
226
17:00 15.05.2018
Фонд Сороса покидает Венгрию
0
239
16:32 15.05.2018
В Иране предлагают $100 тыс. за взрыв посольства США в Иерусалиме
0
300
16:07 15.05.2018
Зеппельт будет освещать ЧМ по футболу на тех же правах, что и другие журналисты
0
263

Возврат к списку