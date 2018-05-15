В Нидерландах найдена ранее неизвестная картина Рембрандта
18:45
15.05.2018
Источник:
Информационное агентство России "ТАСС"
Новая картина голландского художника Рембрандта ван Рейна (1606-1669), обнаружена в Нидерландах. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).
По данным телеканала, "Портрет молодого человека" был куплен голландским историком и арт-дилером Яном Сиксом на аукционе Christie's ("Кристис") в Лондоне полтора года назад как работа одного из учеников Рембрандта. Однако проведенный в Нидерландах тщательный анализ показал, что произведение искусства принадлежит кисти самого великого голландского мастера.
"Я сразу узнал руку голландского мастера, - рассказал Сикс. - В первую очередь это касается взгляда молодого человека - он как будто устанавливает с вами зрительный контакт, что характерно для портретов, написанных только самим Рембрандтом". Его выводы поддержали 15 реставраторов и искусствоведов, а также Эрнст ван де Ветеринг, считающийся главным экспертом по Рембрандту в мире.
В настоящее время картина представлена на всеобщее обозрение в амстердамском музее "Эрмитаж на Амстеле". Как отмечает НТК, "Портрет молодого человека" является первой неизвестной картиной Рембрандта, обнаруженной за последние 44 года. А общее число произведений искусства, написанных голландским мастером, таким образом достигло 342 работ.
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