Выход США из ядерной следки по Ирану не помешает российско-иранским соглашениям - посол
19:15 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последствия выхода США из ядерной сделки по Ирану не повлияют на сотрудничество Ирана и России в нефтегазовой сфере. Об этом во вторник журналистам заявил посол Ирана в Москве Мехди Санаи.
"Я думаю, что ирано-российские отношения будут развиваться дальше, - отметил он, отвечая на вопрос о возможном влиянии выхода США из соглашения по атому на российской-иранские проекты в нефтегазовой сфере. - У нас подписаны соглашения в разных сферах, реализуются разные проекты. Я не думаю, что эти действия окажут влияние".
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