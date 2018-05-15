Выход США из ядерной следки по Ирану не помешает российско-иранским соглашениям - посол

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последствия выхода США из ядерной сделки по Ирану не повлияют на сотрудничество Ирана и России в нефтегазовой сфере. Об этом во вторник журналистам заявил посол Ирана в Москве Мехди Санаи.

"Я думаю, что ирано-российские отношения будут развиваться дальше, - отметил он, отвечая на вопрос о возможном влиянии выхода США из соглашения по атому на российской-иранские проекты в нефтегазовой сфере. - У нас подписаны соглашения в разных сферах, реализуются разные проекты. Я не думаю, что эти действия окажут влияние".







