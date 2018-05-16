В Иерусалиме открыли посольство Гватемалы
12:32 16.05.2018 Источник: РБК
В Иерусалиме состоялась церемония открытия посольства Гватемалы, перенесенного туда из Тель-Авива. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным агентства, президент Гватемалы Джимми Моралес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху присутствовали на открытии посольства в офисном комплексе на западе Иерусалима.
14 мая США перенесли в Иерусалим свое посольство в Израиле. Перенос посольства в Иерусалим вызвал столкновения в секторе Газа. РБК
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