Песков назвал призыв взорвать Крымский мост "уродливым проявлением журналистики"
14:12 17.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль считает, что правоохранительным органам США имеет смысл обратить внимание на статью в американской газете с призывом взорвать Крымский мост. Такое мнение высказал журналистам и. о. пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.
"Это [статью с призывом взорвать мост] можно расценивать только как безумие, наверное, это уродливое проявление некачественной журналистики, граничащее с призывами, на которые есть смысл обратить внимание правоохранительных органов, в том числе и Соединенных Штатов Америки", - отметил он, комментируя соответствующую публикацию.
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