0
0
140
Новости

Песков назвал призыв взорвать Крымский мост "уродливым проявлением журналистики"

Добавить в избранное

14:12 17.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает, что правоохранительным органам США имеет смысл обратить внимание на статью в американской газете с призывом взорвать Крымский мост. Такое мнение высказал журналистам и. о. пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.

"Это [статью с призывом взорвать мост] можно расценивать только как безумие, наверное, это уродливое проявление некачественной журналистики, граничащее с призывами, на которые есть смысл обратить внимание правоохранительных органов, в том числе и Соединенных Штатов Америки", - отметил он, комментируя соответствующую публикацию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:12 17.05.2018
Новый глава правительства Каталонии не стал присягать на верность королю Испании
0
7
15:00 17.05.2018
Подводный аппарат "Посейдон" сможет нести боеголовку мощностью до 2 мегатонн - источник
0
51
14:32 17.05.2018
Разделение Минобрнауки продлится до 2019 года - замглавы ведомства
0
111
14:00 17.05.2018
Волкер: Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс
0
178
13:45 17.05.2018
Мосгордума в трех чтениях приняла закон о создании избирательных участков за пределами Москвы
0
150
13:32 17.05.2018
Молодые кинематографисты соберутся на кинофоруме "Благотворительность в объективе"
0
169
13:20 17.05.2018
Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях
0
182
13:05 17.05.2018
Министры социального блока сохранят свои посты - источник
0
222
13:00 17.05.2018
Цена на нефть Brent превысила отметку $80 за баррель
0
224
12:32 17.05.2018
На патриарха Кирилла подали в церковный суд
0
432

Возврат к списку