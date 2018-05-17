Песков назвал призыв взорвать Крымский мост "уродливым проявлением журналистики"

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает, что правоохранительным органам США имеет смысл обратить внимание на статью в американской газете с призывом взорвать Крымский мост. Такое мнение высказал журналистам и. о. пресс-секретаря президента России"Это [статью с призывом взорвать мост] можно расценивать только как безумие, наверное, это уродливое проявление некачественной журналистики, граничащее с призывами, на которые есть смысл обратить внимание правоохранительных органов, в том числе и Соединенных Штатов Америки", - отметил он, комментируя соответствующую публикацию.