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Экс-замминистра культуры Пирумов задержан по делу о хищении не менее 450 млн рублей

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15:32 17.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов задержан по новому уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

Бывшего чиновника задержали следователи СК совместно с ФСБ России. Вместе с ним задержан и руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.

"Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо. По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации", - сказала Петренко.

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