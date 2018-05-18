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СМИ сообщили о прекращении уголовного дела в отношении математика Богатова

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09:32 18.05.2018 Источник: Известия

Следователи столичного главка СК прекратили уголовное дело в отношении обвиняемого в призывах к терроризму и в попытке организации массовых беспорядков в Москве математика Дмитрия Богатова. Об этом в четверг, 17 мая, рассказал его адвокат Алексей Тепцов.

«Прекращение уголовного преследования состоялось по реабилитирующему основанию, и одно из них — отсутствие состава преступления в его действиях», — цитирует его ТАСС.

Богатову вменялось размещение на одном из интернет-форумов 29 марта 2017 года двух текстов экстремистского содержания, в которых содержались призывы к терроризму. Преподаватель математики свою вину отрицал.

В конце июля 2017 года преподаватель математики Дмитрий Богатов, обвиняемый в оправдании терроризма и экстремизме, был помещен под домашний арест. 30 января 2018 года он был отпущен на свободу.  Известия

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