Европарламентарии из всех стран ЕС поддержали сохранение русских школ Латвии
16:00 18.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Европарламента от Латвии - Мирослав Митрофанов и Андрей Мамыкин - собрали подписи своих коллег по ЕП, представляющих все страны-члены Евросоюза, под массовым обращением к властям республики с требованием пересмотреть реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Об этом в пятницу корр. ТАСС сообщили в бюро партии "Русский союз Латвии" (РСЛ), сопредседателем которой является Митрофанов.
Под обращением, которое будет направлено в правительство и в Сейм (парламент) страны, подписался каждый седьмой евродепутат или 115 человек, которые представляют все 28 стран ЕС и практически все фракции ЕП. В документе критикуется решение о переводе школ нацменьшинств Латвии на латышский язык обучения, содержится напоминание об основополагающем принципе ЕС - уважении и защите прав нацменьшинств, а также призыв к пересмотру принятого в Латвии решения о ликвидации школьного образования на языках нацменьшинств.
"Без преувеличения можно сказать, что это большая победа и помощь в нашей борьбе. При этом, я имею в виду не только борьбу за сохранение русских школ в Латвии, но и за освобождение арестованных участников нашего движения - Александра Гапоненко и Владимира Линдермана, - отметил Митрофанов. - После того, как более сотни европейских политиков из всех стран ЕС подписались за образование на языках национальных меньшинств, репрессии властей против нашей партии за собрания в защиту русских школ выглядят жалкой и безумной попыткой официальной Латвии противопоставить себя Евросоюзу".
Новости
- 17:12 18.05.2018
- Меркель заявила, что обсудит с Порошенко дело журналиста Вышинского
- 17:00 18.05.2018
- РФ готова к переговорам с Украиной по транзиту газа - Путин
- 16:32 18.05.2018
- Лондон должен быть готов к нанесению киберудара по РФ - глава спецслужбы
- 16:12 18.05.2018
- Медведев назначил Приходько первым замглавы аппарата правительства
- 15:32 18.05.2018
- Путин подписал указы о назначениях нового состава правительства РФ
- 15:12 18.05.2018
- Израиль построил стену высотой 26 метров на границе с Иорданией
- 15:00 18.05.2018
- Парламент Чечни внес проект о возможности занимать пост президента РФ три срока подряд
- 14:32 18.05.2018
- СК возбудил второе дело из-за призывов взорвать Крымский мост
- 14:05 18.05.2018
- Медведев озвучил кадровый состав нового правительства
- 14:00 18.05.2018
- У госпитализированных в Волоколамске детей не обнаружено следов отравления свалочным газом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать