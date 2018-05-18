Европарламентарии из всех стран ЕС поддержали сохранение русских школ Латвии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Европарламента от Латвии -- собрали подписи своих коллег по ЕП, представляющих все страны-члены Евросоюза, под массовым обращением к властям республики с требованием пересмотреть реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Об этом в пятницу корр. ТАСС сообщили в бюро партии "Русский союз Латвии" (РСЛ), сопредседателем которой является Митрофанов.Под обращением, которое будет направлено в правительство и в Сейм (парламент) страны, подписался каждый седьмой евродепутат или 115 человек, которые представляют все 28 стран ЕС и практически все фракции ЕП. В документе критикуется решение о переводе школ нацменьшинств Латвии на латышский язык обучения, содержится напоминание об основополагающем принципе ЕС - уважении и защите прав нацменьшинств, а также призыв к пересмотру принятого в Латвии решения о ликвидации школьного образования на языках нацменьшинств."Без преувеличения можно сказать, что это большая победа и помощь в нашей борьбе. При этом, я имею в виду не только борьбу за сохранение русских школ в Латвии, но и за освобождение арестованных участников нашего движения - Александра Гапоненко и Владимира Линдермана, - отметил Митрофанов. - После того, как более сотни европейских политиков из всех стран ЕС подписались за образование на языках национальных меньшинств, репрессии властей против нашей партии за собрания в защиту русских школ выглядят жалкой и безумной попыткой официальной Латвии противопоставить себя Евросоюзу".