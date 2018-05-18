Посол США в РФ передумал выступать на Петербургском форуме
20:30 18.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол США в РФ Джон Хантсман передумал выступать на панельной дискуссии по вопросам российско-американского делового климата в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за опасения избыточного внимания СМИ. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-секретарь посольства США в Москве Андреа Калан.
Она пояснила, что "первоначально посол Хантсман согласился на короткое выступление в начале панельной дискуссии по теме российско-американского делового климата". "Это соответствовало подходу, которого он придерживался с момента своего назначения: прямые контакты между людьми и взаимодействие бизнес-кругов важны для того, чтобы показать, что у нас разногласия с правительством России, но не с ее народом", - отметила собеседница агентства.
"Когда стало ясно, что при освещении в СМИ его участия [в сессии] в стороне останутся важные дискуссии панельной сессии, посол принял решение отказаться от выступления на ее открытии", - сказала пресс-секретарь.
По ее словам, США "испытывают законную и серьезную озабоченность относительно действий российского правительства". "Мы без колебаний будем использовать любую подходящую возможность, чтобы донести нашу озабоченность в контактах с Россией", - заключила Калан.
Новости
- 20:13 18.05.2018
- В техасской школе, возможно, найдены взрывные устройства
- 19:49 18.05.2018
- Выписка Скрипалей ничего не меняет. Это было наглое покушение - представитель британского МИДа
- 19:35 18.05.2018
- Путин рассказал, какие вооружения он обсудит на совещании по ОПК
- 19:10 18.05.2018
- Чилийские епископы попросились в отставку
- 18:45 18.05.2018
- Из аэропорта Ниццы эвакуировали людей после телефонного звонка
- 18:22 18.05.2018
- Васильева: Российские школы могут войти в десятку лучших в мире
- 18:09 18.05.2018
- Госдеп анонсировал "всеобъемлющую" стратегию по Ирану
- 17:40 18.05.2018
- Суд арестовал экс-замминистра культуры Григория Пирумова
- 17:12 18.05.2018
- Меркель заявила, что обсудит с Порошенко дело журналиста Вышинского
- 17:00 18.05.2018
- РФ готова к переговорам с Украиной по транзиту газа - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать