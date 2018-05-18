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Посол США в РФ передумал выступать на Петербургском форуме

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20:30 18.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в РФ Джон Хантсман передумал выступать на панельной дискуссии по вопросам российско-американского делового климата в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за опасения избыточного внимания СМИ. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-секретарь посольства США в Москве Андреа Калан.

Она пояснила, что "первоначально посол Хантсман согласился на короткое выступление в начале панельной дискуссии по теме российско-американского делового климата". "Это соответствовало подходу, которого он придерживался с момента своего назначения: прямые контакты между людьми и взаимодействие бизнес-кругов важны для того, чтобы показать, что у нас разногласия с правительством России, но не с ее народом", - отметила собеседница агентства.

"Когда стало ясно, что при освещении в СМИ его участия [в сессии] в стороне останутся важные дискуссии панельной сессии, посол принял решение отказаться от выступления на ее открытии", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, США "испытывают законную и серьезную озабоченность относительно действий российского правительства". "Мы без колебаний будем использовать любую подходящую возможность, чтобы донести нашу озабоченность в контактах с Россией", - заключила Калан.

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