Трамп призвал обнародовать документы о слежке ФБР за его предвыборной компанией

08:53 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп призвал опубликовать документы, связанные с возможной слежкой ФБР за его избирательной кампанией в 2016 году. Об этом Трамп написал в твиттере.

«Если ФБР или министерство юстиции действительно внедрялись в один избирательный штаб в пользу другого, это действительно очень важно. Только опубликование или обзор документов, которые запрашивал комитет по разведке палаты представителей (конгресса США) может дать окончательные ответы», — отметил Трамп.

Информатором ФБР в предвыборном штабе президента США Дональда Трампа был Стефан Халпер, который ранее сотрудничал с ЦРУ, сообщает The Intercept.