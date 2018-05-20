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Трамп призвал обнародовать документы о слежке ФБР за его предвыборной компанией

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08:53 20.05.2018 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп призвал опубликовать документы, связанные с возможной слежкой ФБР за его избирательной кампанией в 2016 году. Об этом Трамп написал в твиттере.

«Если ФБР или министерство юстиции действительно внедрялись в один избирательный штаб в пользу другого, это действительно очень важно. Только опубликование или обзор документов, которые запрашивал комитет по разведке палаты представителей (конгресса США) может дать окончательные ответы», — отметил Трамп.

Информатором ФБР в предвыборном штабе президента США Дональда Трампа был Стефан Халпер, который ранее сотрудничал с ЦРУ, сообщает The Intercept.

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