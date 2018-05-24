Лагард назвала главные риски для мировой экономики
13:32 24.05.2018 Источник: RNS
Основными рисками для мировой экономики являются возможный рост протекционизма, высокий уровень долга и риск ускорения инфляции в США, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в ходе сессии на ПМЭФ-2018.
По её словам, объём мирового долга составляет сейчас 225% по отношению в мировому ВВП, или $164 трлн. «Это самое высокое значение, которое мы когда-либо видели», - отметила Лагард. Она добавила, что уровень долга по отношению к ВВП в развитых странах сейчас выше, чем после Второй Мировой войны, когда требовались инвестиции в восстановление. RNS
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