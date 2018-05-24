0
0
147
Новости

Лагард назвала главные риски для мировой экономики

Добавить в избранное

13:32 24.05.2018 Источник: RNS

Основными рисками для мировой экономики являются возможный рост протекционизма, высокий уровень долга и риск ускорения инфляции в США, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в ходе сессии на ПМЭФ-2018.

По её словам, объём мирового долга составляет сейчас 225% по отношению в мировому ВВП, или $164 трлн. «Это самое высокое значение, которое мы когда-либо видели», - отметила Лагард. Она добавила, что уровень долга по отношению к ВВП в развитых странах сейчас выше, чем после Второй Мировой войны, когда требовались инвестиции в восстановление.  RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 24.05.2018
Экс-глава СБУ Наливайченко заявил о намерении выдвигаться в президенты Украины
0
38
14:12 24.05.2018
Вашингтон предписал двум дипломатам Венесуэлы покинуть США в 48 часов
0
78
14:00 24.05.2018
В круге подозреваемых в причастности к крушению MH17 несколько десятков человек - прокурор
0
89
13:20 24.05.2018
Российским школьникам объяснят семейный уклад
0
135
13:05 24.05.2018
Численность боевиков на севере Афганистана РФ оценивает в 15-20 тыс. человек
0
164
13:00 24.05.2018
Минздрав РФ планирует убрать разделение медицины на государственную и частную
0
211
12:32 24.05.2018
Главы Якутии и Алтайского края могут покинуть свои посты - СМИ
0
219
12:20 24.05.2018
Самым любимым занятием россиян назвали просмотр телевизора
0
211
12:05 24.05.2018
Бренд Apple в восьмой раз подряд стал самым дорогим в мире - Forbes
0
228
12:00 24.05.2018
"Прямая линия" с президентом пройдет до ЧМ-2018 - Песков
0
237

Возврат к списку