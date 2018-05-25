Путин нашел "странности" в вопросе французского журналиста

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин раскритиковал французских журналистов, интересующихся судьбой украинских коллег в РФ, но не замечающих притеснений российской прессы на Украине.

"Вот вы про Сенцова [украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ]. Господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность. Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов в Украине", - обратился к представителю французских СМИ глава российского государства на пресс-конференции по итогам российско- французских переговоров на высшем уровне.

Он напомнил, что "только что, совсем недавно ваш коллега, российский журналист [на Украине], ему предъявляются обвинения в государственной измене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста". "Почему-то его судьба вас не интересует", - недоумевает Путин. По его мнению, "это странно".