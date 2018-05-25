"Алмаз – Антей" и Приморье подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве

13:02

АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" и администрация Приморского края на полях Петербургского международного экономического форума 24 мая 2018 года подписали соглашение, предусматривающее взаимодействие в реализации совместных проектов по выпуску гражданской продукции.





Документ от Концерна ВКО «Алмаз – Антей» подписали заместитель генерального директора холдинга по производственно-технологической политике Александр Ведров, от Приморского края – временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Тарасенко.





Соглашение, в частности, предусматривает оказание содействия в обмене деловыми предложениями и поиске заинтересованных компаний Приморского края для диверсификации промышленного производства, - сообщает пресс-служба концерна.