Силуанов предложил забрать у Москвы часть налоговых доходов
14:08 25.05.2018 Регион: Москва, Россия
Российский Минфин изучает перспективу перераспределения налога на прибыль между субъектами Федерации. По словам министра Антона Силуанова, окончательное решение пока не принято, однако региональным властям зачастую сейчас требуются финансы для выполнения майских указов главы РФ.
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