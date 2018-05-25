Силуанов предложил забрать у Москвы часть налоговых доходов

14:08 Регион: Москва, Россия





В ходе проходящего сейчас Петербургского международного экономического форума, глава Минфина сообщил, что рассматривается идея забрать часть доходов Москвы, которые платят в ее бюджет крупные компании. «Это было бы, возможно, справедливо», – отметил Силуанов. Регионы лишатся части доходов в связи со снижением акцизов на нефтепродукты.

Российский Минфин изучает перспективу перераспределения налога на прибыль между субъектами Федерации. По словам министра, окончательное решение пока не принято, однако региональным властям зачастую сейчас требуются финансы для выполнения майских указов главы РФ.