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Новости

"Алмаз – Антей" и "Газпром" подписали "Дорожную карту"

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14:11 25.05.2018

АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" и ПАО "Газпром" на полях Петербургского международного экономического форума 25 мая 2018 года утвердили дорожную карту в области импортозамещения, сообщает пресс-служба Концерна.

Документ от Концерна ВКО "Алмаз-Антей" подписали генеральный директор Ян Новиков, от ПАО "Газпром" – Председатель правления Алексей Миллер. Дорожная карта проекта рассчитана на период до 2023 года.

Документ предполагает разработку и производство Концерном "Алмаз — Антей" в интересах "Газпрома" образцов высокотехнологичного импортозамещающего оборудования для морской добычи углеводородов, переработки газа и производства сжиженного природного газа. Полученные образцы оборудования пройдут испытания и сертификацию на соответствие требованиям "Газпрома".

Основной производственной площадкой для реализации мероприятий Дорожной карты выбраны Нижегородский машиностроительный завод и
Завод им. 70-летия Победы.

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