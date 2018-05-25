"Алмаз – Антей" и "Газпром" подписали "Дорожную карту"

14:11

АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" и ПАО "Газпром" на полях Петербургского международного экономического форума 25 мая 2018 года утвердили дорожную карту в области импортозамещения, сообщает пресс-служба Концерна.

Документ от Концерна ВКО "Алмаз-Антей" подписали генеральный директор Ян Новиков, от ПАО "Газпром" – Председатель правления Алексей Миллер. Дорожная карта проекта рассчитана на период до 2023 года.

Документ предполагает разработку и производство Концерном "Алмаз — Антей" в интересах "Газпрома" образцов высокотехнологичного импортозамещающего оборудования для морской добычи углеводородов, переработки газа и производства сжиженного природного газа. Полученные образцы оборудования пройдут испытания и сертификацию на соответствие требованиям "Газпрома".

Основной производственной площадкой для реализации мероприятий Дорожной карты выбраны Нижегородский машиностроительный завод и

Завод им. 70-летия Победы.