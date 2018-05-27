Израильский танк ударил по посту ХАМАС в ответ на размещение фугаса на границе

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Танк Армии обороны Израиля дал залп в воскресенье по наблюдательному посту радикального палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа. Это было сделано в ответ на размещение у разделительного забора на границе фугаса, который был обнаружен и обезврежен солдатами. Об этом сообщила армейская пресс-служба в распространенном в воскресенье заявлении.

"Ранее сегодня израильские солдаты подорвали фугас, установленный вчера (26 мая - прим. ТАСС) у забора безопасности в южной части сектора Газа с целью нанести вред военнослужащим Армии обороны Израиля в этом районе, - говорится в сообщении. - В ответ на размещение фугаса израильский танк поразил военный наблюдательный пост ХАМАС в южной части сектора Газа". В пресс-службе добавили, что с израильской стороны пострадавших нет. Газета "Едиот ахронот" сообщает со ссылкой на палестинские источники, что в результате танкового залпа по наблюдательному посту ХАМАС погибли два человека.

В субботу поздно вечером истребители ВВС Израиля нанесли удар по военным целям в принадлежащем террористической группировке ХАМАС лагере на юге сектора Газа. Как сообщили военные, эта атака произведена в ответ на инцидент, в ходе которого ранее в субботу несколько подозреваемых нарушили израильскую границу и попытались нанести ущерб инфраструктуре безопасности.