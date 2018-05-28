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Турция может купить купить российские Су-57 вместо американских F-35 - СМИ

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09:00 28.05.2018 Источник: Коммерсант.ru

Запланированная на июнь поставка в Турцию партии американских истребителей F-35 может не состояться. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak. Минобороны США может отказаться от контракта из-за сделки Турции с Россией по ЗРК С-400.

В этом случае, вместо F-35 Анкара может приобрести российские «Су». Ранее в качестве варианта рассматривался Су-35, теперь — Су-57 (истребитель пятого поколения). Согласно данным издания, Су-57 оценили в два раза дешевле, чем F-35.

Напомним, американские конгрессмены предложили приостановить продажу оружия Турции, в том числе — истребителей F-35, чтобы воспрепятствовать покупке Анкарой С-400 у России. Коммерсантъ

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