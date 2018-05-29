Западу следует перестать видеть в России "смертельного врага" - американский политолог

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Странам Запада стоит пересмотреть свое представление о России как о "смертельном враге" и наладить диалог с Москвой. Такое мнение выразил американский публицист и политолог, директор исследовательской организации Институт Земли при Колумбийском университете

"Представление о том, что Россия - смертельный враг, с которым невозможны никакие переговоры, ошибочно. [Его появлению] способствовали неверные действия США и НАТО", - заявил политолог в интервью, опубликованном в понедельник в немецкой газете "Вельт". В частности, эксперт назвал большой ошибкой поддержку стремления Грузии и Украины вступить в Североатлантический альянс.

По словам Сакса, странам ЕС необходимо пересмотреть антироссийские санкции, так как они нанесли вред не только России, но и самой Европе. "Мы все платим высокую цену за эти меры, и, на мой взгляд, было бы мудро, если бы Москва и Брюссель вместе поразмыслили о том, как восстановить торговое сотрудничество в долгосрочной перспективе", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что Россия - "непростой партнер". "Но и нам не стоит вести себя так, словно наша репутация безупречна. Отношениям [Запада и Москвы] пошло бы пользу, если бы мы сделали несколько шагов назад, глубоко вздохнули и поговорили друг с другом", - заключил эксперт.

"Я не требую немедленного возобновления ЕС торгового сотрудничества с Россией, но необходимо подумать, при каких условиях это могло бы быть возможным", - подытожил он.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.